Higuita, con ambición de amarillo, Quintana, sin mucha ambición

El colombiano Sergio Higuita parte este martes en la cuarta etapa del Tour de Francia con ambición de vestirse de amarillo en la primera llegada en alto de la edición, más temprana que de costumbre.



El joven ciclista del Education First, de 23 años, es actualmente octavo de la general, a 17 segundos del líder, el francés Julian Alaphilippe, segundo colombiano mejor clasificado de la general, con el mismo tiempo que el defensor del título, Egan Bernal.



"Va a ser una jornada interesante. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, porque es una oportunidad para vestirme con el maillot amarillo", dijo el ciclista, campeón de su país, antes de tomar la salida en Sisteron.



Más modesto se mostró su compatriota Nairo Quintana, que pese a estar al frente del equipo Arkea, no consideró que pueda rivalizar en la etapa de hoy con los grandes favoritos para la general.



"Será la primera batalla para los favoritos. Pero no creo que pueda estar con ellos en la subida final", dijo el de Boyacá, que ha acabado tres veces en el podium de París.



Segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016, Quintana mostró su fortaleza en la temporada antes de que la COVID-19 obligara a suspender las carreras, pero espera tener su oportunidad en etapas más duras y a más metros de altitud.



La meta del día está situada en el puerto de Orcières-Merlette, un puerto de primera categoría situado a 1.825 metros de altitud, con un ascenso de 7,1 kilómetros al 6,7 % de desnivel medio.



Un puerto muy tendido, con ascenso permanente, más propicio al desgaste que a los ataques fuertes.



El que sí cuenta con estar entre los mejores es Miguel Ángel López, el líder del equipo Astana, que sufrió una dura caída en la primera jornada pero que parece restablecido.



"Estoy bien, hoy es una etapa importante, espero estar con los mejores", señaló "Supermán" López. / EFE