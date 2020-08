Roglic se retira por precaución y estará en el Tour

Otros Deportes

La retirada del esloveno Primoc Roglic antes de la salida de la quinta y última etapa del Dauphiné con el maillot de líder, se tomó por precaución y no afectará a su preparación para el Tour de Francia, según aseguró Richard Plugge, mánager del Jumbo Visma.



"Roglic tuvo un golpe fuerte en la cadera y solo queremos ver cómo responde. Es mejor prevenir que curar", dijo Plugge después de que se confirmase que el esloveno no iba a tomar la salida.



El dirigente admitió que tras la caída Roglic estuvo mareado, pero no hubo riesgo de conmoción cerebral.



"Estaba mareado como resultado de golpear la el casco contra el suelo con fuerza, y dijo: '¿Qué pasó?, pero después de un par de minutos estaba mentalmente bien. No hubo preocupaciones sobre una conmoción cerebral".



Según el equipo holandés, Roglic "no va a interrumpir la preparación del Tour"./ EFE