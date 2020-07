Aislados tres corredores de la Vuelta a Burgos por contacto con un positivo

Otros Deportes

Miércoles 29| 8:17 am





Los ciclistas colombianos del UAE Team Emirates Sebastiano Molano, Cristian Muñoz y Camilo Ardina no han tomado la salida de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos entre Castrojeriz y Villadiego debido a que el pasado sábado estuvieron en contacto con una persona que ha dado positivo en la covid-19 y permanecen aislados en un hotel de Burgos.



Fuentes de la organización han afirmado, en declaraciones a EFE, que los tres corredores han dado negativo en el primer test al que han sido sometidos pero "por precaución" han decidido que ninguno saliese.



Los tres corredores permanecen aislados en el hotel de concentración y pasará una nueva prueba para conocer el resultado definitivo, aunque "en caso de que sea negativo, no volverán a la carrera", han indiciado fuentes de la organización.



Desde el conjunto de Emiratos Árabes Unidos han afirmado que los tres corredores dieron negativo en la prueba que se realizaron en los días previos a la prueba, pero siguiendo el protocolo del propio equipo y de la Unión Ciclistas Internacional se ha tomado la decisión de no participar en la carrera.



Estos tres corredores se unen a Itamar Einhorn y Alex Dowsett del Israel Startup Nation que también fueron apartados de la carrera este pasado martes por un positivo en un compañero de equipo. / EFE