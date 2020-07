Alberto Contador se rompe una costilla tras sufrir una caída

Otros Deportes

Freddy Perdomo

El ganador del Tour de Francia, Alberto Contador, sufrió una caída en un entrenamiento que le dejó una costilla rota tras conectar con el pavimento a gran velocidad. El ciclista español comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

“Buen y último entrenamiento por un tiempo, primera vez en mi vida que me rompo una costilla. Nunca me había pasado pese a la de veces que he besado el asfalto a más de 50 km/h, un golpe duro en casa y crack. Empieza la crono para recuperarnos”, comentó el español.

Contador reitera que es la primera vez que le sucede una lesión como esta, bastante extraño considerando que la mayoría de las lesiones sufridas por accidentes en la carretera en ciclismo suelen ser de ese tipo.

El madrileño de 37 años abandonó el ciclismo profesional en el 2017 y desde entonces se dedica a ser comentarista deportivo y es el creador de la marca de bicicletas A Bikes.