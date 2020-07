Ciudad de Filadelfia no permitirá aficionados en partidos de Eagles y Filis

Otros Deportes

Funcionarios de la ciudad dijeron que no permitirán la presencia de aficionados en los partidos de los Eagles de Filadelfia y los Filis de Filadelfia durante la temporada del 2020.



La causa mayor de tal decisión son las preocupaciones que existen por la seguridad en medio de la pandemia del coronavirus.



El comisionado de Salud de Filadelfia, Thomas Farley, dijo que cree que los partidos de béisbol y fútbol americano se pueden jugar bajo los protocolos de seguridad sugeridos por ambas ligas, pero tener aficionados en las gradas sería un riesgo demasiado grande.



"No creo que puedan tener espectadores en esos partidos. No hay forma de que sea seguro tener una multitud allí", declaró la autoridad sanitaria.



Agregó que "no puedo decir cuáles son los planes para la liga, pero desde una perspectiva de seguridad, pueden jugar partidos pero no (tener) multitudes".



Los Eagles aún no han comentado públicamente cuales serán sus planes aunque la NFL tiene interés de que haya aficionados en los campos cuando de comienzo la temporada regular.



"Estamos recopilando información sobre Filadelfia", dijo el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, quien agregó que lo que suceda en Filadelfia no afectará la toma de decisiones de la NFL para los otros 31 equipos.



"Las decisiones sobre el número de aficionados en los estadios se determinarán mercado por mercado", comentó McCarthy.



La NFL ha dicho desde el principio que las decisiones de seguridad se tomarán junto con la orientación de expertos en Salud Pública y de acuerdo con las pautas locales y estatales.



Los comentarios de los funcionarios de la ciudad llegaron el mismo día que el alcalde Jim Kenney anunció que todos los eventos a gran escala en Filadelfia serían cancelados hasta febrero del 2021.



A principios de este mes, los Eagles les dijeron a los titulares de boletos de temporada que tenían la opción de diferir sus boletos para la temporada 2020, y señalaron que algunos podrían tener preocupaciones sobre asistir a los partidos en persona. / EFE