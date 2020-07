Los Redskins anunciarán el lunes el cambio del nombre del equipo

Otros Deportes

Los Redskins de Washington anunciarán el lunes el cambio de nombre del equipo, de acuerdo con un reporte del SportsBusinessJournal.



El informe indica también que "el nuevo apodo (del equipo) no se anunciará de inmediato porque los problemas de marca están pendientes".



El apodo anterior, que ha sido considerado racista y ofensivo durante años, será "retirado", según el informe del SBJ.



El propietario del equipo, Daniel Snyder, se había apegado a la creencia de que el nombre era una "insignia de honor" y que nunca la cambiaría.



El SportsBusinessJournal indica que "los Redskins tienen la intención de anunciar el lunes que el equipo retirará su apodo", de acuerdo con fuentes consultadas por el diario.



Agrega que la decisión se da "11 días después de que la declaración pública del patrocinador de derechos de nombre FedEx pidiera un cambio en el controvertido apodo".



"El nuevo apodo no se anunciará de inmediato porque los problemas de marca están pendientes, dijeron las fuentes, pero hoy se informó a los expertos que la "revisión exhaustiva" anunciada el 3 de julio ha concluido. El equipo consideró que era importante eliminar cualquier duda sobre el futuro del nombre, dijo una de esas fuentes", agrega el reporte.



Indica también que "La fecha para anunciar un nuevo nombre no estaba claro, pero el sentido de urgencia dentro de la organización es claro".



Dice que "En una carta privada el mismo día de su declaración pública, FedEx amenazó con quitar su nombre del estadio Landover, Maryland, del equipo, después del final de la temporada si no se cambiaba el nombre".



"Pepsi, Bank of America y Nike más tarde se unieron con sus propias declaraciones públicas, y el comisionado de la NFL, Roger Goodell, también dijo que apoyaba la revisión. Un portavoz de los Redskins no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios", indica.



Más tarde, en una señal de que la franquicia de la NFL en Washington se ha comprometido con un nuevo apodo, la liga ha pedido a los socios que comiencen a eliminar "Redskins" de sus plataformas en previsión de un cambio. / EFE