¡Impactante! Auto de Fórmula 2 arde en llamas en Madrid: el piloto salió ileso

Suscríbete a nuestros canales

El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak protagonizó este viernes un aparatoso accidente durante los entrenamientos libres de Fórmula 2 en el circuito Madring de España.

El integrante de ART GP perdió el control de su monoplaza en la aproximación a la curva 19, realizó un trompo y terminó impactando contra las protecciones del trazado. Afortunadamente, el piloto resultó ileso y también forma parte de la parrilla de esta categoría el colombiano Sebastián Montoya.

Tras el fuerte impacto, la parte trasera del monoplaza comenzó a incendiarse, pero Inthraphuvasak reaccionó rápidamente y consiguió salir del habitáculo por sus propios medios antes de que las llamas se extendieran. La rápida evacuación del piloto permitió evitar consecuencias mayores en un incidente que generó preocupación entre los presentes durante las primeras actividades del Gran Premio en la capital española.

Desastroso accidente en la Fórmula 2

El accidente provocó la interrupción inmediata de la sesión mediante bandera roja. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar y extinguir el fuego, mientras los equipos de pista procedieron a retirar los restos del vehículo y limpiar la zona afectada para evitar riesgos adicionales para los demás pilotos.

La actividad permaneció detenida durante aproximadamente 30 minutos, tiempo en el que los comisarios y el personal técnico también trabajaron en la reparación de la barrera de seguridad dañada por el impacto. Una vez completadas las labores y garantizadas nuevamente las condiciones de seguridad, la sesión pudo continuar con normalidad.