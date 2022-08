Mike Tyson confirma su adiós definitivo del cuadrilátero

“Iron Mike” se hizo tendencia hace pocos días debido a las sensibles imágenes, donde se ve al ex campeón mundial de los pesos pesados en un estado físico débil y en silla de ruedas muy distinto al estado que solía estar. Sin embargo, Tyson explicó en el programa de Newsmax TV que sufre “Ciática” y que le ha ocasionado fuertes malestares.

A su vez comentó que estos problemas físicos no son la principal causa que lo alejan del cuadrilátero para realizar peleas de exhibición sino “que le han quitado la diversión” y añadió “Los chicos quieren pelear conmigo por 100 millones de dólares. Pero creo que nunca más volveré a hacer algo así. Quería hacerlo la primera vez, sólo por diversión, para divertirme”.

Asimismo, expresó que su objetivo de volver al ring a los 56 años de edad lo había distorciando: “Luego, algunas personas lo llevaron a otro nivel y sólo lo querían por temas financieros, por lo que se acabó la diversión”.

También hizo público que actualmente vive de sus númerosos ingresos de su lucrativo negocio de la Marihuana. Además, de ser embajador del Cannabia en Malawia.

