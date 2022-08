¡Confirmado! Esta es la complicada enfermedad que sufre Mike Tyson

El emblemático boxeador estadounidense y ex campeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson encendió las alarmas de sus fanáticos luego que múltiples usuarios lo vieran en el Aeropuerto Internacional de Miami en un estado físico débil y en silla de ruedas.

#MikeTyson spotted in a wheelchair with walking stick at the airport 👀



Mike Tyson was recently spotted being photographed in a wheelchair through a Miami airport terminal. pic.twitter.com/NuSk4QWo2G