Connor McGreggor regresa al octágono en enero ante Dustin Poirier

Boxeo

Martes 10| 4:01 pm





Los rumores se venían intensificando en las últimas semanas y finalmente son ciertos. El último retiro de Conor McGregor, el cual anunció el 7 de junio, no será el definitivo. El irlandés estará de regreso en el octágono el próximo 23 de enero. The Notorious se enfrentará contra Dustin Poirier en el evento estelar del UFC 257, un show que podría ser en Las Vegas, pero que dependiendo de las restricciones de cada estado debido a la pandemia podría variar de escenario (suena también Texas) con la intención de que pueda haber público.

La noticia, que fue adelantada en exclusiva por MMA Fighting y confirmada por ESPN, apunta a que este martes Poirier firmó el contrato para esa pelea. Mientras, McGregor todavía no ha estampado su firma, pero existe un acuerdo verbal con él y “no debería haber ningún problema”, apuntan desde ambos medios. Pese a ello, la primera web también asegura que, aunque hay acuerdo, el irlandés estaría preguntando la posibilidad de que la lucha fuese el 12 de diciembre, ya que ese evento se ha quedado sin combate estelar tras la baja de Amanda Nunes. Pese a esa intención, parece poco probable ya que la UFC no quiere relegar a una lucha titular (Petr Yan vs Aljamain Sterling, por el título gallo) al combate coestelar por una pelea que no tendrá ningún título en liza.

McGregor y Poirier ya se vieron las caras el 27 de septiembre de 2014. En esa ocasión, el irlandés noqueó al estadounidense en el primer asalto. The Notorious regresaría así al octágono un año después de su último combate, en el que noqueó el 18 de enero de 2020 a Donald Cerrone. Mientras, el estadounidense viene de ganar a Dan Hooker en junio. El vencedor se quedaría en una buena posición para mirar al título, aunque ese camino depende del futuro de Khabib. El ruso anunció su retirada, pero de momento Dana White ha dicho que seguirá siendo campeón, ya que espera que “acabe luchando de nuevo”. Sea de un modo u otro, el peleador más mediático de las MMA mundiales está más cerca de pisar el octágono de nuevo. /AFP