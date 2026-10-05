Joselyn Brea conquista la Caracas Rock en plena recuperación posparto

La atleta venezolana vuelve a escribir su nombre en la historia de la Gatorade Caracas Rock conquistando este domingo la rama femenina élite de la tradicional carrera de 10 kilómetros con un tiempo de 34 minutos y 44 segundos.

La fondista domina el recorrido que parte desde la autopista Prados del Este, a la altura del Distribuidor Ciénaga, y cruza la meta como la gran vencedora de una jornada que reúne a más de 17.000 corredores.

Pero esta vez, la celebración tiene un significado especial. Hace un año, Joselyn enfrentaba los 10K con su bebé aún en el vientre. Doce meses después, vuelve a la misma carrera y encuentra una de las imágenes más especiales de su trayectoria: (su hijo la espera en la meta)

“Creo que he ganado porque imaginaba su sonrisa en la meta”, confiesa Brea en declaraciones a Meridiano después de la carrera.

La campeona reconoce que el camino no resulta sencillo tras el embarazo, pero esta victoria le permite disfrutar de una recompensa especial junto a su familia.

“Estoy contenta por ganar un año más y de poder disfrutarlo con mi hijo y mi pareja. Ha sido un año difícil después del embarazo”, expresa.

Un 1-2 que queda en familia

La jornada también tiene apellido Brea. Edymar Brea, hermana de Joselyn, se queda con el segundo lugar tras completar el recorrido en 35 minutos y 11 segundos, para completar un histórico 1-2 familiar en la rama femenina élite.

Así, las hermanas Brea convierten la edición 25 de la Caracas Rock en una celebración familiar sobre el asfalto capitalino. Para Joselyn, sin embargo, la meta representa mucho más que una victoria.

El año pasado, su bebé la acompaña desde el vientre durante los 10 kilómetros. Este año, la espera desde la llegada. Entre ambas imágenes queda una historia de esfuerzo, maternidad y regreso a la competencia que convierte su triunfo en algo mucho más grande que un tiempo en el cronómetro.