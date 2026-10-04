Gatorade Caracas Rock celebró sus 25 años al ritmo de la marea naranja

La autopista Prados del Este se vistió de naranja para celebrar la edición número 25 de la Gatorade Caracas Rock, y se consolidó como una de las mejores carreras de 10 kilómetros de toda la región.

El evento, considerado un pilar fundamental para Empresas Polar y su marca Gatorade, reunió a 17.000 corredores inscritos, aunque Carlos Martínez, gerente de mercadeo deportivo de Empresas Polar, estimó una participación total de entre 20.000 y 22.000 personas que inundaron la ruta en una vibrante "marea anaranjada".

Antes de dar el pitazo inicial a la competencia, la marea de corredores rindió un emotivo homenaje con 39 segundos de aplausos en honor a las víctimas del terremoto del 24 de junio, una duración simbólica que recordó la duración de los sismos.

Por otra parte, la fiesta musical comenzó desde muy temprano para encender los motores de los corredores. En el punto de salida los corredores contaron con la energía y el ritmo de Desorden Público, mientras que la celebración en la meta estuvo a cargo del gran concierto de Los Amigos Invisibles.

Con la mirada puesta en el futuro, Martínez ya proyecta la edición de 2027 con la meta de superar su récord histórico de 27.000 participantes alcanzado en el año 2015.

Los protagonistas de la jornada y resultados oficiales

El atleta de la selección nacional, José Daniel González, se llevó el primer lugar de la categoría masculina de la competencia con un tiempo oficial de 29 minutos y 58 segundos, seguido en el segundo puesto por el español Daniel "El Caimán" Arce, quien realizó un tiempo de 30 minutos y 19 segundos, mientras que Whinton Palma completó el podio en el tercer lugar, con 30 minutos y 29 segundos.





Tras este triunfo en casa, González fijó sus próximos objetivos en los Juegos Panamericanos y en lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en los 3.000 metros con obstáculos.

En la categoría femenina, la destacada atleta Joselyn Brea se alzó con la victoria al cruzar la meta en el primer lugar con un tiempo de 34 minutos y 44 segundos, escoltada por su hermana Edymar Brea en la segunda posición que hizo un tiempo de 35 minutos y 11 segundos, lo que dejó a María Garrido con el tercer lugar del podio con 36 minutos y 30 segundos.



Ambas hermanas venían de superar procesos de recuperación por lesiones, y la ganadora reveló que el kilómetro 8 fue el punto decisivo para cambiar el ritmo.

Esta edición tuvo un significado profundamente personal para Joselyn, quien dedicó el triunfo a su bebé Liam tras recordar lo especial que fue correr el año anterior embarazada, y agradeció además el apoyo constante de su pareja, Marvin Blanco.

Por su parte, en la categoría de movilidad reducida, el podio quedó encabezado por Juan Valladares en el primer lugar, seguido por Alexis Cabarcas en la segunda posición y Jesús Aguilar terminó en el tercer puesto.

La ceremonia de premiación contó con figuras de gran relevancia como el campeón mundial y grandeliga de los Royals de Kansas City, Salvador Pérez, quien fue el encargado de entregar la medalla al ganador de la categoría masculina, mientras que Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas Polar, otorgó la distinción a la campeona de la categoría femenina.

Mendoza, quien también participó activamente en la carrera completando los 10k con un destacado tiempo de 49 minutos y 14 segundos.

Medalla de la 25va edición | Foto: Valentina Carrara

Con un ambiente de fiesta, organización impecable y un alto nivel competitivo, la Gatorade Caracas Rock reafirmó su posición como la carrera de running por excelencia en Venezuela.