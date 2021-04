La reunión de Oslo, pospuesta por las restricciones sanitarias

Atletismo

Los Bislett Games de Oslo, reunión de la Diamond League de atletismo prevista para el 10 de junio, ha sido pospuesta sin nueva fecha debido a las restricciones derivadas de la pandemia de covid-19, informaron los organizadores.



"A la vista del plan de reapertura en Noruega presentado por el Gobierno el 7 de abril, la Bislett Alliance ve imposible organizar un mitin normal en la fecha prevista. Será necesario, el menos, un nivel 3 para tener una competición internacional", explica el comunicado.



Los organizadores calculan que los Bislett Games no podrán celebrarse, como mínimo, hasta finales de junio.



Manejan dos opciones principales: que la reunión se dispute a primeros de julio o dejarla para después de los Juegos Olímpicos de Tokio, hacia mediados de agosto.



En cualquier caso, la Bislett Alliance no quiere repetir la experiencia de los "Impossible Games", un mitin local muy reducido que se organizó en 2020 para no perder la continuidad de una de las reuniones clásicas del atletismo mundial. EFE