Primer oro para China en gimnasia con la victoria de Liu Yang en anillas

Olimpismo

Lunes 2| 5:57 am





Liu Yang proporcionó a China su primer oro en gimnasia en los Juegos de Tokio al imponerse en la final de anillas, por delante de su compañero You Hao y del campeón de Río 2016, el griego Eleftherios Petrounias.



Liu Yang, que ganó en este aparato el mundial de 2014 y ha dominado la Copa del Mundo de las dos últimas temporadas, se situó fuera del alcance de sus rivales con 15,500 puntos, la suma de una alta dificultad de 6,500 y una ejecución casi perfecta de 9.



You Hau repitió la final que ya disputó en Río y mejoró cuatro posiciones, hasta la segunda (15,300), mientras que Petrounias volvió a subirse al podio aunque dos escalones por debajo de hace cinco años (15,200).



La gimnasia china no había aprovechado hasta ahora en Tokio la ausencia en las finales de grandes rivales como Simone Biles o Kohei Uchimura para hacerse con algún título.



Otro campeón olímpico de las anillas, el brasileño Arthur Zanetti, que lo fue en Londres 2012 (y subcampeón en 2016), se atrevió con un ejercicio de dificultad 6,500 que no logró sacar adelante con limpieza y ocupó el último lugar de la final (14,133), la tercera de su brillante historial olímpico.



Zanetti fue el primer medallista iberoamericano de la historia de la gimnasia olímpica. / EFE