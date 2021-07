Caleb Dressel logra el oro olímpico con récord mundial en 100 m mariposa (+Videos)

Se ha escrito historia en el primer evento de medalla en el día 8 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el Centro Acuático de Tokio, este 31 de julio de 2021.

El estadounidense Calaeb Dressel, que estableció en 2019 el récord el récord del mundo (49.50 segundos) y que también tenía en su poder el récord Olímpico (49.71 segundos) desde las eliminatorias, ha vuelto a imponer su ley, al conseguir la medalla de oro en 100m mariposa masculinos con un nuevo récord del mundo: 49.45 segundos.

Tras él finalizaron el húngaro Kristof Milak, que ha establecido el récord europeo, con una marca de 49.68 segundos, mientras que el suizo Noe Ponti ha sido tercero.

Guatemalteco Luis Carlos Martínez es séptimo y también hace historia

Pero no solo Dressel eleva su nombre

El nadador de 25 años ya empezó a escribir historia buena en sus segundos Juegos Olímpicos al conseguir el pase a esta final, con un tiempo de 51.30, al convertirse en el primer guatemalteco -y el primer centroamericano- en clasificar a una final Olímpica de natación.

En las eliminatorias, consiguió su mejor marca, con 51.29 segundos, con los que logró ser el segundo de su serie y el séptimo más veloz de la general.

Pero en la final de hoy ha seguido escribiendo capítulos de una historia que quedará en la memoria de Guatemala. Aunque llegó a la final con el octavo mejor tiempo, en la final ha mejorado su actuación. Con un tiempo de 51.09 segundos, Martínez ha sido séptimo y se ha llevado el diploma Olímpico en Tokio 2020.

Fuente: Olimpics.com

💪 CALEB DRESSEL 💪



OLYMPIC RECORD 47.02 IN THE MEN'S 100M FREESTYLE 🥇🇺🇸



(via @NBCOlympics) pic.twitter.com/FYYS1OcEop