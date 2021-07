Garbiñe: "Esta vez he salido a morder"

Olimpismo

La española Garbiñe Muguruza, clasificada para los octavos de final del torneo olímpico de tenis, aseguró que frente a la china Qiang Wang, con la que había perdido dos veces, ha salido "a morder" y celebró haber estado "en todo momento agresiva y acertada".



"La verdad es que estoy muy contenta con este partido. He jugado bien, en todo momento agresiva y acertada, y contra una jugadora ante la que ya había tenido dos derrotas. Esta vez he salido a morder", declaró la española tras el encuentro, en el que se impuso por 6-3 y 6-0.



Muguruza afronta con optimismo sus próximos compromisos. "Cada victoria te da ese plus de energía y de confianza. Quedan todavía muchos partidos, pero hoy es un día para estar contenta", dijo.



"Lo más importante -añadió- es dosificar la energía. En un evento tan grande, con tantas personas, tantas modalidades, hay que ver partido a partido. Es lo de siempre, pero en realidad es así".



En octavos de final, Garbiñe Muguruza se enfrentará a la vencedora del partido entre la checa Petra Kvitova -décima cabeza de serie- y la belga Alison Van Uytvanck. / EFE