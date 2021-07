Green: "Tenemos que ser más consistentes y no tener esos altibajos"

Olimpismo

Domingo 25





 El jugador estadounidense Draymond Green señaló, tras la derrota de su equipo contra Francia (83-76) en su debut en Tokio 2020, que deben ser "más consistentes" y no tener "los altibajos" que permitieron al conjunto francés recuperar el terreno y ganar el partido.



"Tenemos que ser más consistentes durante el juego y no tener estos altibajos en los que ellos volvieron, recuperamos la diferencia y luego volvieron otra vez. Obviamente, el baloncesto es un juego de rachas, pero es algo que no podemos permitir", manifestó el jugador del conjunto estadounidense.



Estados Unidos no perdía un partido de los Juegos Olímpicos desde Atenas 2004, cuando cayó en semifinales contra Argentina, a la postre campeona olímpica, pero Green intentó buscar los elementos positivos de la derrota.



"Creo que por rachas hemos mostrado que podemos mover el balón y conseguir buenos tiros. Y en momentos del partido hemos mostrado que podemos defender juntos", añadió. EFE.