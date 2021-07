Popovich: "Hay muchos buenos equipos en el mundo, esto no debería sorprender"

Olimpismo

Domingo 25| 11:27 am





El entrenador de la selección masculina de baloncesto de Estados Unidos, Gregg Popovich, consideró tras la derrota de su equipo contra Francia (83-76) en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que es algo que "no debería sorprender" porque hay "muchos buenos equipos en el mundo".



"El baloncesto es un deporte internacional, hay muchos buenos equipos en el grupo, no debería sorprender. Equipos como el francés, el australiano, el español... La brecha de talento se ha reducido. Francia trabajó bien, fueron consistentes en los dos lados de la cancha, es tan simple como eso", manifestó Popovich.



El técnico del conjunto de las barras y las estrellas insistió en que su equipo debe ser "más consistente" para ganar los encuentros.



"Tuvimos varias ventajas de 9 y de 10 puntos, pero nos faltó una defensa consistente, tuvimos muchos errores, en lo ofensivo en varias posesiones no movimos el balón, no tuvimos tiros liberados. Hay que entenderlo, trabajar y seguir adelante", añadió.



Estados Unidos tuvo menos acierto en tiros de campo (25 aciertos de 69 tiros, un 36%) que Francia (29 de 62, 47%), algo sorprendente en un equipo lleno de jugadores de la NBA.



"Algunas veces aciertas, otras veces no, no es una cuestión de un solo aspecto del juego que te haga ganar o no. No nos ganaron porque fueron grandes sino porque hicieron buenas ocasiones y anotaron triples", comentó Popovich. EFE.