Juegos Olímpicos: El encuentro de Antonio Díaz con Novak Djokovic

Redacción Meridiano

Con todo y sus particularidades, derivadas de la pandemia de covid-19, los Juegos Olímpicos de Tokio no escapan del misticismo que caracteriza desde siempre a la cita universal del deporte.

Y ese momento especial lo ha vivido nuestro judoka Antonio Díaz, el poseedor del Récord Guinness como el karateca que más medallas tiene en la historia de los Campeonatos Mundiales de Karate, con ocho preseas (dos de oro, una de plata y cinco de bronce), quien en este encuentro de atletas destacados se ha topado nada más y nada menos que con Novak Djokovic.

Si, con el tenista serbio ganador de 20 torneos de Grand Slam y actual número 1 del ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Esta es la imagen que Díaz retrató y subió a su cuenta en la red social Twitter con el mensaje: “Con el gran @djokernole, Todo lo mejor para tu competencia en #Tokyo2020”.

Con el gran @djokernole The 🐐 All the best for your competition in #Tokyo2020 pic.twitter.com/yvGSZRmR5s