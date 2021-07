Argentina se complica

Olimpismo

Argentina empezó su andadura en los Juegos Olímpicos con mal pie y, al igual que España, con la que comparte favoritismo en el Grupo C, fue incapaz de solventar con éxito su estreno olímpico tras caer contra Australia, en un duelo que afrontó con un hombre menos en la segunda parte.



Tres minutos antes del descanso Francisco Ortega fue expulsado por doble tarjet amarilla. Para entonces ya tenía el marcador en contra.



Dominó el balón, pero de nada le sirvió. Australia se plantó con un 4-4-2 presionando arriba y buscando, y encontrando, los contragolpes. Poco tardó en hacer daño. Balón largo a la espalda de la defensa albiceleste para que Joel King, lateral izquierdo, sorprendiera desde atrás apurando línea de fondo y sirviéndole el balón a Lachlan Wales para rematar a placer en el segundo palo. 0-1 en el minuto 14.



Argentina intentó reaccionar y Carlos Fernando Valenzuela dispuso de la mejor oportunidad tras un recorte en el área, pero el balón lo sacó el central Souttar justo antes de que se colase en la portería. Peligro que no volvió a crear.



Mientras, Australia seguía avisando al contragolpe y pudo marcar hasta en dos ocasiones, pero ambas jugadas fueron anuladas por un justo fuera de juego. Además, Riley McGree estuvo a punto de hacer uno de los goles del torneo en el m.29 con una chilena dentro del área, pero Ledesma consiguió atajarla en dos tiempos. Eso sí, un cuarto de hora después sería protagonista.



Ortega fue expulsado por doble amarilla en solo tres minutos. La primera en una falta lateral y la segunda antes del saque de la misma. El colegiado, el serbio Srdan Jovanović, ya avisó previamente de que no quería agarrones, pero McGree y el defensa argentino se engancharon y el colegiado decidió impartir justicia con una amarilla a cada futbolista.



Otro duro golpe de Argentina, este al filo del descanso, y no se repuso. El partido se volvió tenso en la segunda mitad, con hasta cinco amonestaciones, en un ritmo que benefició a Australia; cuantas menos cosas pasaran con el balón, mejor.



Y en esta desesperación y ventaja numérica dispuso también de oportunidades para ampliar antes la renta, pero Ledesma sacó en el m.47 un disparo de Arzani pegado al palo izquierdo y ya en el m.70 un disparo a bocajarro de Caleb Watts; demostrando así los grandes reflejos que tiene y que lució en LaLiga Santander la pasada temporada con el Cádiz.



Finalmente, el 0-2 definitivo llegó en el m.80. Marco Tilio salió al terreno de juego y ni 30 segundos después, en el primer balón que tocó, marcó. Gran disparo cruzado pegado al palo que sirvió para certificar la victoria australiana que hace que cierre la primera jornada del Grupo C como primera tras el empate entre Egipto y España (0-0).





Ficha técnica:



0.- Argentina: Ledesma, De La Fuente (Herrera, m.62), Pérez, Medina, Ortega; Vera, Colombatto (Belmonte, m.78); Valenzuela (Ponce, m.46), Mac Allister (Payero, m.78), Barco (de La Vega, m.82); Gaich.



2.- Australia: Glover; Atkinson, Souttar, Deng, King; McGree (D’Agostino, m.79), Metcalfe, Genreau (Baccus, m.88); Wales (Watts, m.72), Duke y Arzani (Tilio, m.79).



Goles: 0-1, min.14: Wales. 0-2, min.80: Tilio.



Árbitro: Srdan Jovanović (Serbia) expulsó por doble amarilla a Ortega (m.45+1 y m.45+3) y amonestó a Gaich (m.63), Medina (m.67) y a Ponce (m.85) por parte de Argentina, mientras que amonestó a Duke (m.32), McGree (m.45+3), Atkinson (m.48), Metcalfe (m.50), Genreau (m.56), Souttar (m.86) y a Watts (90+1) por parte de Australia.



Incidencias: Partido de la competición masculina de fútbol de los Juegos Olímpicos disputado en el estadio Sapporo Dome. Sin espectadores debido a las restricciones por el coronavirus. EFE