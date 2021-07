El legado de 'Coach K' el reto de 'Pop'

Olimpismo

El técnico más longevo de la historia de las ligas profesionales en Estados Unidos, con sus 25 años al frente de los San Antonio Spurs en la NBA, afronta en Tokio el reto de mantener el legado de su predecesor, Mike Krzyzewski, ganador de los últimos tres oros olímpicos de forma consecutiva.



Los Juegos Olímpicos y los oros para el 'Team USA' de baloncesto masculino son dos conceptos prácticamente indisociables. Solo en cuatro ocasiones han dejado escapar el primer lugar del cajón: la polémica final de Múnich 1972 ante la Unión Soviética, la no participación en Moscú 1980 por la Guerra Fría y los bronces de Seúl 1988 y Atenas 2004. El resto son oros: 15, en total.



Los últimos tres, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, los dos primeros ganados a España y el último a Serbia, tuvieron como rasgo común la batuta de Krzyzeswki. El eterno entrenador de la Universidad de Duke, el técnico que consiguió que las estrellas de la NBA volvieran a engancharse a la selección, llevó a sus combinados siempre a la gloria olímpica.



El reto ahora es para Popovich. Anunciado como nuevo responsable del 'Team USA' en 2015, su eterna carrera en los San Antonio Spurs y sus cinco anillos de la NBA (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014) son elementos más que suficientes para augurarle el éxito.



Sin embargo, su puesta en escena en el Mundial de China 2019 levantó sospechas: el séptimo puesto de Estados Unidos fue el peor resultado de la historia de la selección estadounidense en una Copa del Mundo, con las derrotas ante Francia (79-89) y Serbia en la pelea por el quinto lugar (94-89) escocieron y mucho, aunque 'Pop' pidió no buscar culpables.



"Quieren que juguemos a buscar culpables, como si tuviéramos que estar avergonzados por no ganar el oro. Esa es una actitud ridícula, inmadura, irracional, y muestra quienes no respetan al resto de equipos del mundo y a nuestros chicos, que dieron lo mejor" dijo Popovich, tras ganar un insustancial séptimo puesto ganando a Polonia (87-74) en Wukesong.



Se tiene a Popovich como un entrenador de mundo. Para nada centrado exclusivamente en el baloncesto estadounidense, sino atento a lo que ocurre en el mundo FIBA. A finales de los 80 era uno de los únicos representantes NBA en los Eurobasket buscando jugadores. En los Spurs, tuvieron gracias a él la alternativa jugadores como el francés Tony Parker, el argentino Manu Ginobili o el brasileño Tiago Splitter.







CONVENCER A DURANT, CLAVE EN EL CAMINO A TOKIO



En la selección de doce jugadores para la aventura olímpica, un nombre brilla sobre todos: Kevin Durant. El ala-pívot de los Brooklyn Nets aspirará a su tercer oro, erigido como elemento clave del esquema de 'Pop'.



"Si hubiera dicho que no, le habría rogado, llorado, hecho cualquier cosa para hacerle cambiar de idea. Pero que esté dice sobre él, primero que ama el juego, que ama ganar, la camaradería, y que quiere ser parte de esto", explicó el seleccionador, que se encontró las renuncias de otras superestrellas como Lebron James (Los Ángeles Lakers) o Stephen Curry (Golden State Warriors).



Por el lado contrario, Popovich tuvo que afrontar críticas por la inclusión del veterano alero Kevin Love (32 años) que en los últimos años ha sufrido varias lesiones, y cuya llamada incluso había sido leída por algunos comentaristas en Estados Unidos en términos raciales para no llevar una selección puramente afroamericana.



El técnico negó claramente esa situación, sino que su objetivo es contar con la experiencia internacional del jugador de los 'Cavs' y recuperarle tras sus lesiones. "No tengo ninguna duda que adquirirá su mejor ritmo y es lo que más desea lograr para volver a ser el de antes", declaró.



No ha sido la única dificultad que ha encontrado 'Pop', que a la dificultad de no contar hasta el último momento con los tres finalistas de la NBA Khris Middleton, Jrue Holiday (Milwaukee Bucks) y Devin Booker (Phoenix Suns), le ha sumado un inicio titubeante en los amistosos con las derrotas ante Nigeria (90-87) y Australia (91-83), luego enmendado ante Argentina (108-80) y España (83-76), y la baja del escolta de los Washington Wizards Bradley Beal por el protocolo de coronavirus.



Gregg Popovich afronta el reto olímpico, un desafío diferente en su larga carrera, con la amenaza de la alargada sombra de los éxitos de Krzyzewski.

EFE