Bradley Beal será baja de Estados Unidos en los olímpicos de Tokio por covid

El escolta Bradley Beal, de los Washington Wizards, no estará con el equipo nacional de baloncesto de Estados Unidos que viajará a Tokio 2020 después de que fue incluido en la lista de protocolos de salud y seguridad covid-19.



Luego de estar en cuarentena, Bradley no tiene tiempo para incorporarse al equipo y los directivos de la USA Basketball junto con el cuadro técnico que lidera el entrenador Gregg Popovich trabajan en buscarle un sustituto.



La baja de Beal es otro grave problema que se le presenta al equipo nacional de Estados Unidos, que tampoco cuenta con tres jugadores seleccionados que se encuentran disputando las Finales de la NBA.



Se trata del escolta hispano Devin Booker, de los Phoenix Suns, y el base Jrue Holiday y el alero Khris Middleton, de los Milwaukee Bucks, que tienen la serie al mejor de siete empatada 2-2 por lo que habrá como mínimo otros dos partidos más.



Lo anterior significa que su trabajo con el equipo nacional antes que llegue la competición en Tokio 2020 será muy reducido y su compenetración un problema.



Pero el equipo de Estados Unidos tiene profundidad en la posición de escolta, donde Booker será importante, al igual que el propio Holiday y el joven Zach LaVine, de los Chicago Bulls.



Lo anterior significa que Estados Unidos se podría decidir por buscar a un ala-pívot para ocupar el puesto de Beal y más después de conocerse que el número cuatro de los Detroit Pistons, Jerami Grant, también ha entrado en los protocolos de salud y seguridad Covid-19, de acuerdo a informaciones ofrecidas por fuentes cercanas al equipo nacional.



El equipo todavía no ha determinado si Grant tendrá la posibilidad de viajar con el equipo cuando la próxima semana salga toda la expedición rumbo a Japón.