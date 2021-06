El quinto y último baile de Pau Gasol en Juegos Olímpicos

Olimpismo

Viernes 25| 2:08 pm





Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

El deporte español ha tenido grandes exponentes y defensores de su bandera en el mundo, entre los que destacan: Rafael Nadal, Andrés Iniesta, Fernando Alonso, Mireia Belmonte, entre otros tantos, pero luego de estos Juegos Olímpicos deberán decir despedir a uno que está por encima de todos —tanto por su tamaño, como por los éxitos que consiguió vistiendo la camiseta roja de la selección española—, se trata de Pau Gasol.

Gasol, “Gasolution” o simplemente Pau, junto a miembros del Banco Santander, presentaron la décimo séptima edición de la Pau Gasol Academy —una academia deportiva para niños y adolescentes—, donde además de presentar el evento el español dio algunos indicios de cuál será su devenir. Allí estuvo presente (vía remota) el DIARIO MERIDIANO.

Un retiro confirmado

Luego de la presentación de la Pau Gasol Academy, el dos veces campeón de la NBA con los Ángeles Lakers, ofreció algunos indicios de cómo será su futuro.

“Estoy en un buen momento a nivel personal y me encanta haber podido jugar con el Barcelona en el más alto nivel. Ahora quiero darme la oportunidad de pensar en Tokio y de poder afrontar estos mis quintos JJ.OO. Ya veremos que sucede después”, explicó Gasol, sobre su estado físico tras la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por dos años.

El español sufrió una serie de lesiones que lo marginaron de hacer lo que mejor sabe, jugar al baloncesto, en ese tiempo tuvo que salir de la NBA, no pudo jugar con la selección en el Mundial de China 2019 (mismo que ganó la “Furia Roja”), pero el pivot catalán, volvió a jugar en la Liga ACB con su equipo de la infancia, el FC Barcelona.

“He disfrutado muchísimo en el Barca y para mí ha sido un gran regalo. Pero por ahora no pienso mucho en el futuro. Aunque no descartó seguir en el equipo”, informó Gasol. “Hay diferente factores que determinaran mi regreso a la cancha. Pero aparte del físico —donde creo estar bien—, entra en juego la familia, donde ya no soy solo yo y mi esposa, sino mi pequeña hija”, agregó.

Recientemente fue convocado por el seleccionador español, Sergio Scariolo, para formar parte de la selección española de cara a los JJ.OO. en lo que serán por palabras propias de Gasol su último evento con la selección europea, misma con la que ganó un Mundial, tres campeonatos europeos y dos platas olímpicas.

“Hay que ser muy agradecido voy con mucha ilusión a esta convocatoria, con un rol distinto, pero la ilusión se mantiene intacta. Este será mi último campeonato con la selección y toca disfrutar”, aseguró el catalán.

La escuela a distancia

Tal y como ocurrió en 2020 la Pau Gasol Academy será realizada de manera online debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el formato a distancia le permitió a la Academia el año pasado llegar a cifras históricas en sus 17 años de realización.

“Tuvimos más de 5000 participantes, de 50 países y de los 5 continentes. De haber sido presencial esto era imposible”, aseguró Eduard Miró del Banco Santander.

Para Gasol la realización de esta Academia es un hito y más en estos momentos. “Estamos muy orgulloso del recorrido que tenemos en estos 17 años. Esto es un ejemplo del trabajo en equipo y de la muestra de seguimos apostando y pensando en el deporte, porque es vital y así se incentiva la vida sana y un mundo mejor”, apuntó Gasol.

Para esta edición la Pau Gasol Academy contará con varias novedades, la primera es que para participar de la misma —se desarrollará del 12 al 15 de julio— habrá que descargar una aplicación exclusiva para facilitar el modo de transmitir las clases.

De igual manera se incluyó en el programa a los Special Olympics, es decir niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Por último se confirmó la presencia de algunos de los grandes jugadores que han participado del evento en años pasados, al igual que la integración de jugadores como Leonardo Bolmaro.