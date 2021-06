Chris Paul no estará con Estados Unidos en Tokio 2020

Olimpismo

Paul, que ha tenido que estar en cuarentena por haber dado positivo a la covid-19, y se considera uno de los mejores de la NBA en su posición de armador, rechazó de manera oficial la invitación para estar en los Juegos de Verano de Tokio 2020, de acuerdo a varias fuentes cercanas a la organización USA Basketball.



Paul se perdió el primer partido de las finales de la Conferencia Oeste y tampoco jugará mañana, miércoles, el segundo, después de ingresar a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA. Su regreso a la competición permanece indefinido.



La decisión tomada por Paul no ha sorprendido al máximo organismo del baloncesto de selecciones de Estados Unidos, tras ver la marcha triunfal que llevan los Suns en la competición de los playoffs.



Los Suns disputan las finales de la Conferencia Oeste contra los Clippers, en las que tienen ventaja de 1-0 al mejor de siete, y si llegan a las Finales de la NBA no le permitiría a Paul tener un mínimo de descanso.



Si los Suns llegan a las Finales y les toca disputar un séptimo partido este no sería hasta el próximo 22 de julio y el primer partido olímpicos de Estados Unidos está programado tres días después y sería contra Francia.



Paul, de 36 años, ya tiene experiencia olímpica con el equipo de Estados Unidos al estar presente en los Juegos de Verano de Pekín 2008 y en los de Londres 2012, en ambos participaciones con medalla de oro en su haber.



Sin embargo, en los Juegos de Verano de Río de Janeiro 2016, el base de los Suns también declinó la invitación de estar con el equipo nacional, en lo que volvió a revalidar el título de campeón olímpico. EFE