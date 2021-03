Conoce al fanático que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio

Olimpismo

Frederlin Castro| @fr3djcd

CARACAS. A través de los años el jamaiquino Usain Bolt mostró su dominio en el mundo del atletismo y se convirtió en el hombre más rápido del mundo. Pero a su edad, requirió mucho esfuerzo participar en tres Juegos Olímpicos seguidos y ganar en ellos.

¿Está preocupado por la nueva tecnología en los cazados y que otros superen sus récords?

No me he preocupado por eso, así que no me molesta, estoy feliz por los records mundiales pero lo que siempre me importó fueron las medallas de oro porque así es como demuestras tu valía. Muchas personas pueden decir que celebraron, pero yo gané tres medallas de oro en tres olimpiadas seguidas. Eso fue lo que me motivó tanto a dominar en este deporte porque sabía que en algún momento alguien puede batir tu record mundial, dijo Bolt en entrevista a CNN.

¿Cómo se motiva para estar en forma por su salud y bienestar?

El ejercicio es bastante importante aunque tan solo sea caminar para mantenerse sano. A través de los años he aprendido sobre el peso y la nutrición, así que entiendo los pasos que necesito tomar para asegurarme de estar saludable.

¿Estás entusiasmado por los Juegos de Tokio 2020?

Estoy tan entusiasmado por estar en las tribunas. Nunca he tenido la oportunidad de ver las Olimpiadas, bien sea la natación, el futbol o simplemente todos los eventos, así que estoy entusiasmado de disfrutar de las olimpiadas como un verdadero fan.

Bolt, muy seguramente, seguirá concitando el interés de los aficionados que asisten a los JJOO y también de muchos de sus “ex colegas” deportistas.

Hasta en las tribunas de Tokio el jamaiquino seguirá llamando la atención, a pesar del retiro.