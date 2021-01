Colombia centra esperanza de medallas en Olímpicos de Tokio en cinco deportes

Olimpismo

Sábado 23| 11:07 am





Ciclismo, atletismo, judo, boxeo y el levantamiento de pesas son los deportes en los que Colombia tiene cifradas sus esperanzas de lograr medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, evento al cual espera llevar entre 80 y 90 competidores.



Para el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, esas disciplinas han dado gloria al país a lo largo de las participaciones del país en el evento más importante del mundo del deporte.



"Es indudable que las posibilidades de medalla para nosotros en los Juegos Olímpicos nos salen de deportes como el levantamiento de pesas, el atletismo, el ciclismo, el judo, el boxeo en donde nosotros tenemos unos atletas ya muy identificados como prioritarios en los que tenemos cifradas esas esperanzas de medallas", expresa Medina en una entrevista con Efe.



Colombia ha participado en 19 ocasiones en los Juegos Olímpicos en los cuales ha logrado ganar 29 medallas: cinco oros, nueve platas y quince bronces.



La mayor cosecha de los Cafeteros ha sido la de Río de Janeiro con ocho discos, entre ellos tres oros con Mariana Pajón (bicicross), Caterine Ibargüen (triple salto) y Óscar Figueroa (pesas).



Más allá de los contratiempos derivados de la pandemia del coronavirus, que ha impedido una preparación óptima para Tokio, el dirigente deportivo confía en que los que enarbolarán el tricolor colombianos puedan lograr más y mejores resultados en cada participación y Tokio no es la excepción.



"Nuestra aspiración siempre será la de seguir mejorando, la de superar los resultados de versiones anteriores", dice Medina, quien aclara que por las circunstancias que rodean estas justas "a lo mejor nuestros atletas no irán a tener el tiempo suficiente para tener una adecuada preparación".



A eso se suma que de momento Colombia no sabe si podrá competir en pesas dado que la Federación Internacional de este deporte no ha decido lo que pasará con la Federación Colombiana de Pesas.



Esto porque tres pesistas colombianos dieron positivo en controles antidopaje y la Federación corre el riesgo de ser desafiliada.



Así las cosas, Colombia podría competir si es invitada por el comité organizador que hará el campeonato de pesas porque el Comité Olímpico Internacional (COI) desconoció a la Federación Internacional de ese deporte como organizador por los múltiples positivos de los deportistas en el mundo.



Para Medina si Colombia no logra ir en pesas "iría en contra de esas posibilidades de resultado como quiera que son las pesas uno de los deportes en donde más expectativa de podio tenemos en este momento".



A escasos seis meses de que se dé inicio a los Olímpicos de Tokio Colombia tiene 31 competidores clasificados y "con un buen número de atletas que tendrían clasificación por ránking en los diferentes deportes, en caso de que finalmente se tuviera que recurrir a esa figura de los ránking para asignar el cupo de atletas que aún faltan", detalla Medina.



"Nuestra expectativa estaría rondando por el orden de los 80 o 90 atletas, teniendo en cuenta que en esta oportunidad, a diferencia de hace cuatro años no clasificamos ningún deporte de conjunto. A Río llevamos el fútbol femenino y masculino y el rugby femenino", añadió.



Por otro lado, Medina expresó su satisfacción porque el viernes en una reunión privada con comités olímpicos nacionales el presidente del COI, Thomas Bach, ratificó que los Juegos se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.



"Con esto lo que pretende, tanto el Comité Olímpico Internacional como el Comité Organizador, es mandar un mensaje de esperanza al mundo deportivo, en el sentido en que teniendo en cuenta todas las precauciones que nos corresponde para proteger la salud de los atletas y teniendo presente que se tomarán todas las medidas, que sean necesarias, este evento queda totalmente confirmado para el 2021", aseguró Medina. EFE