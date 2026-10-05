NFL: El venezolano Andrés Borregales estuvo perfecto en el triunfo de los Patriots

El conjunto de los New England Patriots tuvo una cuarta jornada positiva y buena parte de ello se debió al aporte del venezolano Andrés Borregales, quien estuvo perfecto en los tiros de campo.

La consistencia del actual subcampeón del Super Bowl fue premiada y terminaron derrotando 29-26 a los Buffalo Bills, para dejar su récord en dos triunfos y dos derrotas en este comienzo de temporada.

Resumen

El conjunto de los Patriots anotó siete unidades en cada uno de los cuartos desde el primero al tercero y en el último, sumaron ocho puntos, gracias a la gran efectividad de cada uno de sus jugadores.

Por su parte, los Bills desplegaron todo su arsenal en el segundo parcial, con unos increíbles 17 puntos, y tuvieron otro resurgir al final con nueve unidades, pero la irregularidad en su juego les pasó factura.

Andy Borregales estuvo perfecto en esta jornada

La diferencia en este desafío fue de tres puntos, justamente la cantidad que anotó el venezolano Andrés Borregales tras patear de 3/3 en tiros de campo. Es decir, una jornada con un 100% de efectividad.

Sin duda alguna, el venezolano sigue perfeccionando su juego y cada vez que le toca patear, es una sumatoria de puntos garantizada.