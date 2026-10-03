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Miles de mexicanos se reúnen en el Zócalo para rendir homenaje a Cristiano Ronaldo

La polémica del astro lusitano con la selección sigue dando de qué hablar a nivel global

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Meridiano

Sabado, 03 de octubre de 2026 a las 06:27 pm
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Miles de mexicanos se reúnen en el Zócalo para rendir homenaje a Cristiano Ronaldo
FOTO: CORTESÍA

Es del conocimiento de todos los seguidores del balompié que Cristiano Ronaldo tiene una gran influencia a nivel global. Sin embargo, el movimiento tras su salida de la selección de Portugal no deja de sorprender y, en esta ocasión, fueron los fanáticos mexicanos los que demostraron su admiración por el "Bicho".

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Miles de aztecas se reunieron este sábado en el Zócalo para rendirle homenaje a "CR7" y a toda su trayectoria, con camisetas de todos los clubes por donde ha pasado esta estrella e incluso varias de la selección lusitana.

Mexicanos cantan en honor a Cristiano Ronaldo

Una concentración que inició desde horas de la mañana fue obteniendo cada vez más masa y con distintos cánticos expresaron su admiración por el ganador de cinco Balones de Oro.

"¡Que vivan esos goles que nos hicieron estremecer!", "¡Que viva el Sporting de Lisboa!", "¡Que viva el Manchester United!", "¡Que viva el Real Madrid!", "¡Que viva la Juventus!", "¡Que viva el Al Nassr!", "¡Que viva el 'bicho'!"; fue indicando un líder desde un megáfono, mientras el resto de las personas exclamaba el grito de "SIIUUU" tras cada nombre que se anunciaba.

Los miles de seguidores del astro portugués corearon igualmente varios cánticos famosos sobre "Cris", con la misión de rendirse a los pies de su ídolo, quien abandonó la concentración de Portugal en la Nations League y aún no hay información oficial, todos los medios que no volverá a la selección.

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