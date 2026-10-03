Bruno Fernandes pide respeto para Cristiano Ronaldo en medio de la polémica con Portugal

La selección de Portugal atraviesa días de alta atención alrededor de Cristiano Ronaldo y su situación con el combinado nacional. En medio de la controversia, el mediocampista Bruno Fernandes decidió pronunciarse y dejó un mensaje dirigido tanto a los aficionados como al entorno del histórico delantero.

El futbolista de 32 años y actual capitán de Portugal tras la ausencia de Ronaldo, habló en rueda de prensa antes del compromiso de este domingo 4 de octubre frente a Noruega. Una de las principales cuestiones durante su comparecencia estuvo relacionada con el histórico delantero y la situación que rodea su continuidad en la concentración portuguesa.

Bruno Fernandes - Cristiano Ronaldo - Portugal

Fernandes aprovechó la oportunidad para pedir respeto hacia Cristiano Ronaldo, especialmente en un momento en el que han surgido diferentes comentarios alrededor del delantero y su relación con el cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesús.

“Cristiano Ronaldo se merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le caiga mejor o peor”, afirmó Bruno Fernandes durante la rueda de prensa.

Las palabras de una de las principales figuras de esta plantilla llegan después de que Ronaldo abandonara la concentración de Portugal en medio de la situación que mantiene la atención puesta sobre el vestuario y en todo el país. El episodio ha generado diferentes reacciones y ha colocado nuevamente al cinco veces ganador del Balón de Oro en el centro de la conversación.

Para Fernandes, sin embargo, el respeto hacia la figura de Ronaldo debe mantenerse al margen de las preferencias personales de cada aficionado. El mediocampista optó por destacar la trayectoria y el significado que el delantero ha tenido para el fútbol portugués.

La relación entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal ha marcado una de las etapas más importantes de la historia reciente del combinado europeo. Desde su debut internacional, el atacante se convirtió en una de las principales referencias del equipo y acumuló numerosos partidos, goles y momentos destacados con la camiseta nacional.

Mientras tanto, Portugal deberá concentrarse en su próximo desafío ante Noruega. Fernandes, como capitán, tendrá también la responsabilidad de liderar al equipo dentro del campo mientras fuera de él continúa la conversación sobre una de las figuras más importantes de su historia.

En definitiva, su mensaje fue claro: más allá de cualquier diferencia o preferencia, para el capitán portugués Cristiano Ronaldo merece respeto como la figura más importante en la historia de la selección.