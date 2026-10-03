DT de Colombia rechaza participación de Argentina, Uruguay y Paraguay en eliminatorias

Hay un tema que viene dando espacio en redes sociales y en la opinión pública futbolera, que no es otro a cómo se darían las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030 en torno a los rumores que apuntan a que Argentina, Uruguay y Paraguay participarían en ese proceso, pese a estar clasificadas.

Pues bien, lo cierto es que el borrador y propuesta que tendría encima de la mesa la Conmebol junto con la FIFA de cara al proceso para la Copa del Mundo 2030 ya levanta reacciones.

Uno de los más enfáticos en rechazar la posible fórmula designada fue el técnico de la selección colombiana, el argentino Néstor Lorenzo, quien rechazó que las tres selecciones ya con cupo pueda estar en ese recorrido de las que no.

Las palabras del DT en contra de la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay

El estratega intentó explicar las razones de su negativa ante el revuelo que ha generado la posibilidad de que este proceso cuente con la presencia de las tres selecciones, que serán sede de ese evento mundualista.

"Creo que no es oficial. Desde mi punto de vista, desvirtuaría un poco la eliminatoria, que siempre fue tan difícil en Sudamérica. Tres clasificados de Europa y tres de Sudamérica desvirtúan todo. Esperemos que no prosperen por el bien del fútbol", expresó el DT.

Por los momentos, esta información no ha sido confirmada por el máximo ente sudamericano y se mantiene a la espera de su oficialidad.

De confirmarse, en la Conmebol se buscarían tres clasificados de forma directa y uno que cuente con el aval de pelear su boleto en un repechaje.