Fabián Ruíz también se baja de la convocatoria con España

La participación de España en la UEFA Nations League va viento en popa en cuanto a resultados, pero en paralelo también está viviendo una situación muy extraña con las bajas.

El más reciente en subirse a la lista de jugadores desconvocados es Fabián Ruíz, el mediocampista el PSG sobre el que se informó no estará disponible para el duelo ante República Checa este sábado 3 de octubre.

Eso sí, la razón no estaría ligado a nada negativo ni con su salud, sino más bien a un motivo personal, que no es otro al del nacimiento de su primer hijo en París.

Las bajas de España en este parón

Hasta seis son los jugadores que han abandonado el listado del técnico Luis de la Fuente, con distintos casos encima de la mesa, que obligaron.

El primero fue Eric García por unas molestias musculares, en ese mismo contexto también se unieron Alex Grimaldo, Nico Williams y Ferrán Torres.

Posteriormente, para enfrentar a la República Checa quedó fuera del listado Pau Cubarsí, un caso alejado de los otros, porque estaría solo apegado a una decisión del estratega de darle descanso de cara al partido del martes contra Croacia.

No obstante, pese a esta situación, España ha logrado arrancar con pie derecho su recorrido por la UEFA Nations League, en la que ha ganado sus dos partidos: primero a Inglaterra 2-3 y luego goleando a Croacia 4-1.