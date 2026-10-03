'Dibu' Martínez revela quién debería ser el heredero de la '10' de Lionel Messi

Por estos días hay mucha nostalgia en gran parte de los seguidores del fútbol, que quieren asistir presencial -o por televisión- al último partido de Lionel Messi con la camisa de la selección Argentina.

Hay que recordar que el capitán argentino anunció esta decisión posterior al Mundial 2026 y horas después de conocerse el lamentable fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

En medio de esa situación, hay un debate que viene surgiendo cada vez con más fuerza, que no es otro a los nombres que podrían heredar el histórico dorsal '10', que protagonizó Leo por dos décadas.

Uno de los nombres con peso en ese vestuario fue el que decidió poner encima de la mesa a su candidato, se trata de Emiliano Martínez, quien pareciera tenerlo más claro.

¿Quién es el candidato de 'Dibu' Martínez para portar la '10' de Lionel Messi?

El guardameta abrió un melón y las reacciones no han faltado. Lo hizo posterior a la goleada que propinó la 'albiceleste' a la selección boliviana (4-0). En ese partido uno de los más destacado por Nico Paz, quien dejó goles y destellos de su calidad.

Eso le valió al guardameta para comentar: "¿Nuevo número 10?", una frase que no pasó debajo de la mesa y que han comentado un sinfín de seguidores.

Eso sí, hay que dejar claro que esto no corresponde a una decisión oficial en el combinado, mucho menos después que el propio técnico, Lionel Scaloni, explicara que nadie usará este dorsal, al menos, hasta que Leo dispute su partido de despedida.

Lionel Messi ya se encuentra en la concentración de su selección y tiene previsto participar en ese compromiso ante Benín, que le despediría de la selección a la que ayudó a ganar la Copa del Mundo en 2022.