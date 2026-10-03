Burkina Faso cede y finalmente viaja para medirse a Argentina

Por momentos hubo mucha incertidumbre en torno al amistoso que tiene programado la selección Argentina contra el combinado de Burkina Faso y se llegó a dudar de que se cumpliera este encuentro.

Sin embargo, en la propia prensa argentina se ha detallado en las horas más recientes que los problemas que habían generado todo el runrún ya habrían sido resueltos.

La situación habría estado encallada porque el combinado africano aún no se disponía a viajar a suelo sudamericano, por lo que el riesgo era latente de que no se cumpliera con el partido.

¿Por qué llegó a estar en duda el amistoso entre Argentina y Burkina Faso?

La razón estuvo apegada en temas logísticos, que complicaron la planificación y pudieron generar la cancelación de este cotejo.

Los detalles de lo ocurrido apuntan a que el conjunto africano debía estar en suelo argentino desde el miércoles 30 de septiembre, pero el vuelo que los iba a transportar fue cancelado y generó las primeras complicaciones.

Ese escenario obligó a la federación burkinesa a poner encima de la mesa viajar en un vuelo de línea, generando el malestar en los jugadores del seleccionado, que se negaron de inmediato a partir a Buenos Aires.

"El viaje de la selección A se interrumpió tras la cancelación no anunciada por el proveedor de vuelos del aeropuerto originalmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación llevó a un reordenamiento del horario de viaje de la delegación", explicó la propia federación.

Pues bien, todo ese contexto habría sido resuelto y los jugadores burkineses pudieron viajar a Argentina para disputar el partido previsto para este domingo 4 de octubre.