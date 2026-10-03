¡A por la final! La Vinotinto Sub-20 busca otro golpe en el Sudamericano de Futsal

La Vinotinto Sub-20 de futsal sigue dando pasos firmes en casa. Venezuela cerró la fase de grupos con una victoria sobre Colombia y aseguró el primer lugar de su zona para instalarse en las semifinales del Campeonato Suramericano, que se disputa en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

Ahora, el combinado nacional tiene una cita con Chile este sábado a las 6:30 de la tarde. El duelo representa la última barrera antes de la gran final y pone frente a frente a Venezuela, líder del Grupo A, y al segundo clasificado del Grupo B.

Un camino sin derrotas

El equipo dirigido por Robinson Romero comenzó el torneo con un empate 3-3 ante Uruguay, pero después encontró la fórmula para convertir su participación en una carrera de triunfos.

Bolivia, Paraguay y Colombia quedaron en el camino durante las siguientes tres jornadas, una racha que permitió a Venezuela terminar la fase regular con 10 puntos y sin conocer la derrota.

Además, la Vinotinto mostró equilibrio en ambas áreas: marcó 14 goles y apenas recibió seis. En su último compromiso, ante Colombia, Emerson Yáñez, Diego Medina y Marck Machado pusieron los tantos de la victoria.

Chile aparece en el camino

Con el primer puesto del grupo asegurado, Venezuela ya conoce a su próximo rival. Chile terminó segundo en el Grupo B y será el obstáculo que deberá superar el conjunto criollo para alcanzar el partido por el campeonato.

La otra semifinal también tiene sus protagonistas definidos: Brasil y Colombia se enfrentan por el segundo boleto a la final. El certamen baja el telón el domingo 11, pero antes Venezuela tiene una misión clara: ganar este sábado y quedar a un solo partido de levantar el trofeo en casa.