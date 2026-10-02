Hijo de Pablo Escobar desmontará la apología a la narcocultura en su llegada a Venezuela

Con una trayectoria internacional dedicada a desmontar las falsas mitologías de la violencia y el narcotráfico, Juan Pablo Escobar Henao, conocido públicamente como Sebastián Marroquín, llega por primera vez a Venezuela para presentar su icónica conferencia “Una historia para no repetir”, de la mano de Manager Shows y OM Producciones.

Y es que, luego de la muerte de su padre, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, él eligió un camino totalmente opuesto al crimen. Formado como arquitecto y escritor, ha dedicado las últimas dos décadas a recorrer el mundo compartiendo un testimonio crudo acerca de las verdaderas consecuencias de la cultura de la violencia.

Ahora, como promotor de paz y reconciliación, el colombiano ha protagonizado momentos históricos al lograr el diálogo cara a cara y el perdón con hijos de víctimas emblemáticas del narcoterrorismo en el vecino país. Su mensaje trasciende el relato personal para convertirse en una herramienta educativa de prevención social y liderazgo bajo presión.

El impacto de sus presentaciones se ha extendido por más de dos docenas de naciones y cientos de ciudades, paseándose desde Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Sinaloa y Puebla en México; Madrid, Barcelona, Valencia, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido en Europa; Santiago y Valparaíso en Chile; Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá y conversatorios académicos en diversas instituciones de Estados Unidos; Canadá y en noviembre pisará suelo venezolano el 26 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo de; el 27 noviembre en Salón de Convenciones del Hotel Eurobuilding de Lechería; luego en el Teatro Chacao de Caracas y en el Fórum de Valencia.

En cada una de estas paradas, la recepción del público ha sido multitudinaria y profundamente conmovedora. Estudiantes, líderes comunitarios, empresarios y familias han recibido sus palabras con ovaciones de pie y muestras de gratitud, destacando la honestidad, vulnerabilidad y coraje con los que desmonta la apología al delito y la normalización de la narcocultura.

Más que un relato autobiográfico, las conferencias de Sebastián Marroquín son un llamado a la responsabilidad individual, la empatía y la resiliencia. A través de material fotográfico inédito, anécdotas personales y un análisis crítico acerca de las consecuencias humanas de la actividad ilícita, el autor de “Pablo Escobar: Mi Padre”, enseña a los jóvenes que el camino de la ilegalidad solo ofrece dos destinos: La cárcel o la muerte.

La llegada de Sebastián Marroquín a territorio venezolano marca un momento importante en su gira internacional, ofreciendo al público una oportunidad única para presenciar un testimonio directo de transformación personal y reconciliación social.