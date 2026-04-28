Famoso multimillonario muestra interés en 80 hipopótamos de Pablo Escobar

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La polémica por el destino de los llamados “hipopótamos de Pablo Escobar” parece llegar a su fin. Un multimillonario indio ofreció llevarse una gran cantidad de estos animales fuera de Colombia para evitar que sean sacrificados como se ha comentado en días anteriores.

La propuesta surge en medio de la decisión del Gobierno colombiano de aplicar eutanasia a decenas de estos ejemplares, considerados una especie invasora que amenaza los ecosistemas locales.

La oferta del multimillonario que lo cambiaría todo

El protagonista de esta historia es Anant Ambani, heredero de una de las mayores fortunas de Asia, quien ha planteado trasladar a 80 de los 200 hipopótamos a un centro de conservación en la India.

Su objetivo es evitar su sacrificio y ofrecerles un nuevo hábitat bajo cuidados especializados. Según su propuesta, los animales serían llevados al santuario Vantara, en el estado de Gujarat, un espacio que ya alberga especies rescatadas como elefantes y felinos.

El magnate defendió su iniciativa con un mensaje que resonó globalmente: “Los hipopótamos no eligieron dónde nacieron y, por tanto, merecen una solución humanitaria”.

La herencia de un narcotráfico

La historia de estos animales comenzó en los años 80, cuando Pablo Escobar importó cuatro hipopótamos para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, ubicada en el departamento de Antioquía, Colombia.

Tras su muerte en 1993, los animales quedaron sin control y comenzaron a reproducirse sin depredadores naturales. Décadas después, la población ha crecido hasta cerca de 200 ejemplares, convirtiéndose en la única población salvaje de hipopótamos fuera de África.

El crecimiento descontrolado de estos animales ha generado impactos negativos en los ecosistemas, especialmente en el río Magdalena, donde alteran la biodiversidad y ponen en riesgo a especies nativas.

Además, su comportamiento territorial y agresivo representa un peligro para las comunidades cercanas, lo que ha llevado al Gobierno a plantear medidas drásticas como la eutanasia de al menos 80 hipopótamos.