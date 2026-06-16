Hijo de Pablo Escobar llega por primera vez a Venezuela con un nuevo proyecto

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El escritor y conferencista Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, presentará por primera vez en Venezuela su aclamada conferencia titulada “Una Historia Para NO Repetir”, que tendrá lugar en el Fórum de Valencia, el próximo 28 de noviembre.

La conferencia llega precedida por un éxito rotundo en más de 40 países y en el marco del reciente estreno de la serie de Disney Plus, inspirada en la historia de su padre, la cual lleva por nombre “Dear Killer Nannies, criado por sicarios”. Países como Chile, España y México ya han sido testigos de este poderoso testimonio. En Venezuela será posible bajo la dirección de Ángeles Producciones, en un encuentro que promete una jornada de profunda reflexión y transformación social.

Cabe destacar que, lejos de glorificar o idealizar la actividad criminal de su padre, Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín, su nombre en la actualidad, hijo de uno de los narcotraficantes más buscados y recordados en la historia, expone sus vivencias personales más íntimas para compartir valiosas lecciones de vida. Su mensaje está diseñado para adaptarse a audiencias muy diversas, logrando una percepción positiva y una aceptación sin precedentes tanto en jóvenes y adultos, como en empresas, instituciones gubernamentales y centros educativos.

Más allá de su pasado familiar, Juan Pablo, quien tuvo que cambiar -Legalmente- su nombre por Sebastián Marroquín, ha consolidado una carrera profesional y humana. Hoy en día es padre de familia, arquitecto en ejercicio, diseñador industrial, productor audiovisual y un ferviente activista por la paz. Su labor diaria está enfocada en la reconstrucción del tejido social y en la recuperación de los valores humanos perdidos durante la llamada "Guerra contra las Drogas", definiéndose como un respetuoso de la vida que encuentra su única fe en el amor.

Best sellers y éxitos cinematográficos

En el ámbito literario, el escritor y conferencista es autor de los best sellers "Pablo Escobar, Mi Padre" y "Pablo Escobar In Fraganti", ambos publicados por la Editorial Planeta y galardonados con el Premio Libro de Oro en 2015 y 2017 por la Cámara del Libro Uruguayo. Estas obras se han traducido a más de 15 idiomas y vendido en más de 60 países.

En el área cinematográfica, protagonizó el documental "Pecados de mi Padre", el cual recibió siete premios internacionales y fue proyectado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la celebración del Día Internacional de la Paz. Asimismo, estrenó y co-produjo el documental "Escobar Exposed", aclamado por la crítica en Cannes y premiado en Canadá en 2017.

Su trabajo audiovisual también incluye la co-producción del documental de Discovery Channel titulado "Tata: La viuda de Escobar", centrado en la vida de su madre, y su participación en la primera serie documental de HBO sobre su vida, llamada "Escobar, La Herencia Maldita".

Como pacifista, Juan Pablo Escobar, conocido en la actualidad como Sebastián Marroquín, ha marcado un hito histórico al concretar el diálogo, la reconciliación y el perdón cara a cara con los hijos de las víctimas de la violencia narcoterrorista que sacudió a Colombia en las décadas de los 80 y 90.

Embajador de la paz

Este compromiso le valió ser nombrado Embajador de la Paz por la Organización Mundial por la Paz (OMPP) en agosto de 2019 en la Ciudad de México. De igual forma, en 2022 recibió en Suiza el "Premio Marco Borradori - En todo lo que genera belleza", otorgado por el Endorfine Festival de Lugano, donde el jurado destacó su labor al demostrar que, incluso desde una historia oscura de sangre y violencia, puede nacer un rayo de luz y belleza.

La conferencia en Valencia promete conmover al público a través de crudas y sabias reflexiones reales extraídas de su propia historia familiar. Entre los mensajes centrales que compartirá con los asistentes destacan frases demoledoras como "cada día que éramos más ricos, nos sentíamos más pobres", "no somos nuestros nombres ni nuestros apellidos, somos nuestros actos" y "perdonar es posible, reconciliarnos también".

Con estos testimonios, el conferencista busca enseñar la importancia del esfuerzo limpio, el trabajo honesto y, sobre todo, el respeto absoluto a la vida. Las entradas están a la venta en preventa por tiempo limitado desde 60 dólares y podrán ser canceladas por cuotas a tasa del Banco Central de Venezuela.