Objetos prohibidos en los estadios: La normativa de seguridad de la FIFA 2026

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De cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el organismo rector ha endurecido los protocolos de seguridad para los 16 estadios sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Todo con el objetivo de garantizar una experiencia segura para millones de aficionados, se ha publicado la lista oficial de artículos restringidos.

Las restricciones de la FIFA

Armas y objetos peligrosos

Queda estrictamente prohibida la entrada con cualquier tipo de armas de fuego, cuchillos, navajas o herramientas de trabajo. No se permite el acceso con gas pimienta, dispositivos de descarga eléctrica (táser) o cualquier irritante químico.

Pirotecnia y sustancias inflamables

La FIFA mantiene tolerancia cero ante cualquier objeto que pueda generar fuego o humo (bengalas, fuegos artificiales, bombas de humo, botes de gas, aerosoles inflamables y encendedores). El uso de cigarrillos electrónicos y vapers también está restringido dentro de las tribunas en la mayoría de las sedes.

Política de bolsas y equipaje

Siguiendo los estándares de seguridad de Norteamérica, se implementará la "Política de Bolsas Transparentes". Solo aquellas hechas de plástico transparente, vinilo o PVC que no excedan los 30 x 15 x 30 cm. Se permite un bolso de mano pequeño (clutch) o billetera opaca que no supere los 11.5 x 16.5 cm.

Alimentos y bebidas

No se permite el ingreso de comida o bebidas adquiridas fuera del estadio. Botellas de vidrio, latas, termos y hieleras están prohibidos. Solo se permitirá el acceso con alimentos para bebés o artículos médicos necesarios (previa acreditación y en recipientes autorizados).

Tecnología y equipos de grabación

Todos los estadios han sido declarados "Zonas Libres de Drones". Operar uno cerca del recinto puede acarrear multas de hasta $75,000 USD y confiscación del equipo.

Prohibidas las cámaras con lentes desmontables (DSLR) y trípodes. Solo se permiten cámaras compactas de lente fijo y smartphones. Punteros láser, vuvuzelas, altavoces y cargadores portátiles que excedan el tamaño de un smartphone.