Mundial 2026: Uruguay sufre duro golpe a manos de 10 días de la Copa del Mundo

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A menos de dos 10 días para que arranquen las acciones en la Copa del Mundo 2026, que se desarrollará a partir del jueves 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Uruguay estaría recibiendo malas noticias sobre uno de sus principales referentes.

El mediocampista Giorgian De Arrascaeta sufrió una nueva lesión que pone en duda su presencia en la máxima cita del fútbol internacional, generando preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados celestes.

El jugador de Flamengo ya se encontraba en la etapa final de recuperación de una fractura de clavícula, una lesión que lo tenía trabajando contrarreloj para llegar al debut mundialista de Uruguay. Sin embargo, cuando parecía acercarse a su regreso, apareció un nuevo contratiempo físico que complica seriamente sus opciones de estar disponible.

Giorgian De Arrascaeta cerca de perderse el Mundial 2026

De acuerdo con la información difundida por Carve Deportiva, De Arrascaeta sufrió una lesión muscular en la pantorrilla. Aunque todavía no se conoce la gravedad exacta del problema, el futbolista será sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la molestia y establecer un posible tiempo de recuperación.

Los resultados de esos exámenes serán determinantes para conocer si el talentoso volante podrá integrar la lista definitiva de Uruguay para el Mundial. Su posible ausencia representaría una baja sensible para el combinado charrúa, ya que De Arrascaeta es considerado una de las piezas más importantes en el esquema ofensivo del equipo.