Mundial 2026: ¡Leyenda Absoluta! Cristiano Ronaldo rompe un nuevo récord

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Lo que parecía un récord inalcanzable se ha materializado en el césped del NRG Stadium. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo ha sumado un hito más a su legendaria carrera al romper la racha de partidos mundialistas sin anotar y alcanzar la cifra de seis Mundiales marcando al menos un tanto (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

La hazaña comenzó en Alemania 2006 y, dos décadas después, el capitán luso ha demostrado que su vigencia no conoce límites.

Tras el empate inicial frente a la República Democrática del Congo, el compromiso ante la selección de Uzbekistán se presentaba como una oportunidad inmejorable para despejar las dudas y asegurar los tres puntos.

CR7 añade un nuevo récord a su palmarés

El gol llegó temprano, apenas a los seis minutos de juego, desatando la euforia de los aficionados lusos presentes en el estadio y consolidando la importancia del capitán en el esquema de Roberto Martínez.

Con esta anotación, Cristiano Ronaldo se separa definitivamente de cualquier otro registro previo, consolidando su legado en la competición más prestigiosa del planeta.

Mientras el Mundial de Estados Unidos/México/Canadá 2026 sigue su curso, el "7" de Portugal continúa extendiendo una trayectoria que comenzó cuando apenas era una joven promesa y que hoy, dos décadas después, se mantiene como una referencia absoluta del deporte rey.