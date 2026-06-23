Mundial 2026: Lionel Messi revela el secreto de su eterna juventud en la cancha

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Para el común de los mortales, el paso del tiempo es un enemigo implacable, especialmente en el deporte de alta competencia. Sin embargo, Lionel Messi parece haber encontrado la fórmula para congelar el reloj.

En un momento de su carrera donde la mayoría de los futbolistas ya sopesan el retiro o bajan notablemente las revoluciones, el astro argentino sigue compitiendo con la frescura de un debutante. En sus declaraciones más recientes, el "Diez" desmitificó el peso de los años en el deporte rey y dejó claro que su motor sigue intacto.

"Sinceramente, no juego pensando en la edad que tengo, sino en cómo me siento físicamente", confesó Messi, cortando de raíz los debates sobre su fecha de nacimiento y su futuro a largo plazo.

Lejos de vivir de las rentas de sus ocho Balones de Oro o de su estatus como campeón del mundo, Messi dejó claro que su autoexigencia no ha disminuido un solo ápice. Para él, cada entrenamiento y cada partido se siguen afrontando bajo la premisa de la excelencia, sin importar los kilómetros acumulados en las piernas.

"A partir de ahí, intento dar el máximo, independientemente de la edad que tenga, y dar todo lo que tengo", explicó el capitán, detallando una filosofía de vida que lo ha mantenido en la cima por más de dos décadas. "La verdad es que me siento físicamente bien".

Estas palabras caen como un bálsamo de tranquilidad para el cuerpo técnico y para los millones de aficionados que temen el día de su adiós definitivo de las canchas.

Un mensaje para la historia

La clave de la longevidad de Messi parece residir en una madurez que prioriza la escucha atenta de su propia anatomía por encima de las presiones externas o las estadísticas cronológicas. Mientras los analistas intentan predecir hasta qué año estirará su carrera, el rosarino prefiere responder en el único lugar donde se siente verdaderamente cómodo: el césped.

Con un físico que aún responde a sus altas demandas y una mente que solo entiende de victorias, Lionel Messi confirma que el final de su era no lo dictará el calendario, sino su propio cuerpo. Y por ahora, ese cuerpo dice que hay fútbol para rato.