Mundial 2026: ¿Jugará? Neymar Jr. ilusiona a Brasil con notable recuperación

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Neymar Jr. ha vuelto a entrenarse con la selección de Brasil y se encuentra listo para ser parte de la convocatoria en el Mundial 2026, lo que marca su posible debut en el torneo ante Escocia, de acuerdo con la información de Fabrizio Romano. Su presencia en las sesiones de trabajo ha generado gran expectación, ya que el delantero vuelve a integrarse en dinámica competitiva con la “Canarinha”.

El atacante brasileño, que llega tras un periodo de recuperación y puesta a punto, busca aportar su experiencia y talento en una cita mundialista en la que Brasil lo considera una pieza importante. Su regreso al grupo supone un impulso anímico para el equipo de cara a uno de los duelos clave de la fase de grupos.

Brasil busca la clasificación contra Escocia

Después de la victoria por goleada frente a Haití (3x0), la tropa de Carlo Ancelotti se recuperó de un comienzo amargo tras igualar a un gol en su estreno en la Copa del Mundo contra Marruecos. El triunfo le permitió escalar a la primera posición del Grupo C con cuatro puntos.

Aunque no ha formado parte de los primeros compromisos de Brasil, Neymar Jr. ha figurado en la reserva y ha acompañado a ras del campo a sus compañeros. De ver minutos ante los escoceses este miércoles 24 de junio, el delantero podrá estar en una partido fundamental donde los brasileños intentarán asegurar la cima en su grupo, donde también tienne como aspirantes a ese puestos a los marroquíes.

Cabe destacar que, sufrió una lesión muscular de grado II en el gemelo (pantorrilla derecha). Aunque esta dolencia lo dejó fuera de los dos primeros partidos de Brasil en la fase de grupos del Mundial, el cuerpo médico y el técnico Carlo Ancelotti han confirmado su evolución favorable, entrenando ya sobre el césped con el objetivo de jugar el último partido de grupos.