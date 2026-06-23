Leandro Zapponi desmiente "insulto" racista a la cantante Ciara en el Mundial 2026

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El periodista y conductor argentino Leandro Zapponi fue foco de fuertes comentarios en las plataformas digitales, por un supuesto mal comentario en contra de la reconocida cantante estadounidense Ciara.

El origen de la controversia

El incidente habría ocurrió en la transmisión del juego entre Estados Unidos y Australia, disputado el viernes 19 de junio, cuando según Leandro habría expresado: “Y esa negra quién es”.

La difusión del clip ocasionó una ola de comentarios para el conductor deportivo, internautas tildándolo de “racista” y otros cuestionando cómo no sabía quién es Ciara, una de las más importantes y conocidas de Estados Unidos, con éxitos como “Level up”, “Get up”, “Ride”, entre otras.

Desmentido oficial y el peligro de la IA

Sin embargo, todo se trató de un mal intencionado audio creado con Inteligencia Artificial (IA), según lo reveló Zapponi en su perfil oficial de Instagram.

“La gente sólo intenta hacer daño y fomentar el odio. Audios modificados por IA que no causan gracia. Es triste tener que estar aclarando que nunca dije y que nunca diría algo así. Intenté subir el audio por no se debe poder por derechos”, escribió.

Por su parte, la cadena DS Sport, señal para la cual trabaja Leandro Zapponi, respaldó al conductor, desmintiendo el clip y asegurando que ese tipo de comentarios no es la filosofía que promueven para los espectadores de todo el mundo.

El mensaje dejó muy en claro como la IA ha sido utilizado de mala manera en los últimos años, creando fuerte controversias en las plataformas digitales.