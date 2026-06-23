Mundial 2026: Erling Haaland muestra su pesimismo sobre el juego contra Francia

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Erling Haaland sigue demostrando por qué es considerado uno de los mejores artilleros del planeta. En una noche cargada de tensión, Noruega logró una sufrida victoria por 3-2 sobre Senegal, asegurando su lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero noruego fue la figura del encuentro, anotando dos de los tres goles de su equipo y manteniéndose como la principal amenaza ofensiva de los "Vikingos Rojos". Con este resultado, los nórdicos suman seis puntos en el Grupo I, igualando la línea de Francia, su próximo rival en la última jornada.

Tras el pitido final, y con la euforia de la clasificación aún reciente, Haaland mostró su habitual pragmatismo al ser consultado sobre el siguiente compromiso contra Francia, vigente potencia mundial.

"No puede importarme mucho este partido"

"Honestamente, no me importa mucho ahora. Ya clasificamos, no puede importarme mucho este partido. Probablemente van a ganarnos y van a ganar la Copa del Mundo", sentenció el ariete, restando presión a un equipo noruego que vive su primera experiencia mundialista después de 28 años de ausencia.

Por su parte, el seleccionador Ståle Solbakken destacó la importancia de Erling Haaland en el esquema del equipo: "Es el mejor. No juega para Francia ni para Argentina, juega para Noruega, y ya suma cuatro goles en dos partidos".

Noruega llegará al choque de Boston con la tranquilidad de haber cumplido su objetivo principal. Si bien el liderato del grupo está en juego, la selección nórdica ya ha demostrado que, con el "Androide" en estado de gracia, cualquier escenario es posible en esta Copa del Mundo.