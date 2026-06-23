El eco vikingo: la eufórica y peculiar celebración de Noruega tras avanzar de fase

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Tras lograr una tensa y emocionante victoria por 3-2 sobre Senegal, los jugadores noruegos se sentaron sobre el terreno de juego. Juntos recrearon la icónica celebración del "remo vikingo", un gesto que sus aficionados han popularizado a lo largo del torneo.

Este triunfo no solo desató la locura, sino que selló el anhelado pase del equipo a la fase eliminatoria de la competencia. El momento fue profundamente significativo, ya que marca su mejor participación en la fase final de una Copa del Mundo desde 1998.

Éxtasis y unión al pitazo final

Martin Odegaard y Erling Haaland, quien brilló al anotar un doblete clave, fueron los encargados de organizar al equipo. Se acomodaron en filas simulando un histórico drakkar nórdico, aguardando con ansias a su entrenador, Stale Solbakken.

El técnico se integró a la dinámica grupal tras protagonizar un momento muy personal en la tribuna. Apenas sonó el silbatazo, Solbakken corrió por las escaleras para abrazar y besar emocionadamente a su esposa antes de unirse al grupo.

Con el estratega ubicado en el centro, justo detrás de Haaland, Odegaard comenzó a marcar el compás imaginario de un tambor. El ritmo fue subiendo de intensidad hasta alcanzar un éxtasis absoluto que contagió rápidamente a todos los presentes en el estadio.

La magia de una afición entregada

Esta peculiar tradición superó por completo las expectativas de la plantilla, como confesó el centrocampista Patrick Berg. "Al principio dudábamos si esto perduraría, pero ha sido una parte importantísima de nuestro Mundial", explicó a los periodistas.

El jugador destacó que ver a los seguidores realizando este ritual en lugares como Trondheim, Oslo o Times Square es "realmente hermoso". Para la selección, la energía y la sinergia que han creado junto a su gente se ha vuelto un pilar anímico inquebrantable.

El delantero Alexander Sorloth también se mostró maravillado por el impacto visual y sonoro de la grada. "Fue increíblemente divertido, mucho más de lo que imaginaba; cuando escuchas el sonido, simplemente es mágico", relató con notable orgullo.

La ilusión intacta de cara al futuro

Impulsados por esta inyección de ánimo y el respaldo mundial de su afición, la confianza del cuadro nórdico está por las nubes. Al ser consultado sobre el futuro del equipo en la justa, Sorloth advirtió que tienen el potencial para convertirse en la gran sorpresa.

El atacante aseguró que, si logran alcanzar su máximo nivel de juego, están plenamente capacitados para llegar muy lejos. Por ahora, disfrutan de su pase a la siguiente ronda sabiendo que cuentan con un ejército de seguidores remando a su lado.

Actualmente, Noruega ocupa la segunda posición de su grupo con seis unidades, siendo superada únicamente por Francia debido a la diferencia de goles. Ambas selecciones europeas protagonizarán un choque de trenes este viernes para definir el liderato absoluto de su sector.