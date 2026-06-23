La advertencia del capitán argentino a España: "nos enfrentaremos cuando toque"

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Lionel Messi brilló con un doblete en la reciente victoria de Argentina sobre Austria. Con estas dos anotaciones, el delantero se ha consolidado definitivamente como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

Tras el encuentro en el estadio AT&T de Arlington, el capitán analizó el panorama del certamen y a los posibles rivales. Aunque reconoció que la selección española es una firme candidata al título, aseguró que su equipo está listo para el reto.

"España viene demostrando que es favorita y tiene jugadores importantes, pero nos enfrentaremos cuando toque", declaró el astro en zona mixta.

Además, destacó que la Albiceleste también atraviesa un gran momento y compite al máximo frente a cualquier adversario.

Plenitud física sin mirar el calendario

A escasos días de cumplir 39 años, el futbolista rosarino dejó claro que no vive este torneo condicionado por su edad. Su enfoque principal radica simplemente en mantenerse en óptimas condiciones, lo cual considera clave para sostener su nivel de juego.

Al ser consultado sobre un posible descanso en el próximo partido de cara a los dieciseisavos de final, fue cauteloso. Señaló que será el cuerpo técnico quien determine su tiempo en el campo y la gestión de sus minutos.

"Me encuentro bien y feliz acompañando a este grupo que compite siempre y que nunca se relaja", puntualizó el atacante.

Esta mentalidad ha sido fundamental para que el seleccionado sudamericano sume su segunda victoria consecutiva en el Mundial 2026.

Comparaciones y la intensidad del partido

Durante la entrevista, Messi también restó importancia a las recientes declaraciones sobre el exdelantero brasileño Ronaldo Nazário. Algunos medios recordaron que, a su misma edad, el "Fenómeno" llevaba años retirado y lidiaba con un notable sobrepeso.

El argentino explicó que el brasileño tuvo la mala fortuna de sufrir múltiples lesiones de suma gravedad durante su carrera. En contraste, él agradeció no haber padecido enfermedades serias ni haber pasado por el quirófano, lo cual ha protegido su físico.

Finalmente, el capitán evaluó el desarrollo del complicado duelo frente a los austriacos. Confesó que el penal fallado a los nueve minutos generó cierta frustración, afectando momentáneamente la confianza del equipo en la definición.

A pesar de perdonar un par de ocasiones muy claras, valoró la capacidad de reacción de todo el plantel. "Nos pudimos reponer con un fútbol muy intenso y rápido; no hay duda de que siempre vamos a competir", concluyó.