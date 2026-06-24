Mundial 2026: ¿Debió ser expulsado? Jude Bellingham desata polémica tras imcumplir ‘Ley Vinicius'

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Inglaterra y Ghana igualaron sin goles en la jornada de este martes 23 de junio en el Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque fue un resultado positivo para los africanos para quedar igualados en el primer lugar del Grupo L, la selección ghanés quedó insatisfecho por la presentación del árbitro hondureño Said Martínez.

La presentación arbitral ha generado una fuerte controversia tras una acción protagonizada por Jude Bellingham. Durante el encuentro, el mediocampista inglés fue captado tapándose la boca en medio de una confrontación, una conducta que muchos consideran sancionable bajo el protocolo conocido popularmente como la “ley Vinicius”. Sin embargo, el jugador no recibió tarjeta roja, lo que ha provocado numerosas críticas y debates.

La polémica se intensificó porque días antes el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado directamente en un partido frente a Turquía por una acción considerada similar. Aquella decisión fue presentada como la primera aplicación de esta normativa en una Copa del Mundo, por lo que la diferencia de criterios entre ambos casos ha despertado cuestionamientos sobre la consistencia arbitral.

¿Debió ser expulsado Jude Bellingham?

Diversos medios señalaron que la Federación Paraguaya de Fútbol habría elevado una queja formal ante la FIFA por la supuesta aplicación desigual de la regla. Según esas versiones, la federación argumenta que situaciones similares deberían recibir el mismo castigo independientemente de la selección o del jugador involucrado. No obstante, fuentes consultadas indicaron que no existe confirmación oficial de que dicha reclamación haya sido presentada.

El caso ha reavivado el debate sobre la interpretación de las nuevas normativas disciplinarias en el Mundial 2026. Desde Paraguay sostienen que la credibilidad de cualquier reglamento depende de que se aplique de manera uniforme, mientras que la FIFA podría verse obligada a revisar ambos incidentes si finalmente recibe una protesta formal. Entretanto, la imagen de Bellingham tapándose la boca continúa circulando ampliamente y alimentando la discusión en el entorno futbolístico internacional.