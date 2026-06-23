Mundial 2026: Así fue la polémica reacción de Cristiano Ronaldo al ser preguntado por Messi

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Portugal sumó sus primeros tres puntos en el Mundial 2026, tras vencer 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K. Un partido que tuvo un momento especial por el doblete que anotó Cristiano Ronaldo en ayuda de los suyos, que continuó los que ya habían marcado Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Ahora bien, en medio de la felicidad de CR7 por los goles también dejó un momento polémico posterior al partido cuando se dispuso a presentar unas declaraciones a la prensa y que dieron la vuelta al mundo.

El momento que más se hizo viral fue cuando en zona mixta se le quiso consultar por actuaciones de otros jugadores en esta Copa del Mundo como el mismísimo Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland.

Eso sí, en el preciso instante que escuchó el nombre del argentino su reacción de alegría cambió y se negó a ofrecer respuesta alguna sobre ese tema: "Siguiente pregunta", expresó, sin permitir al periodista continuar con sus palabras y generando la sorpresa de todos los presentes.

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y sus palabras a Lionel Messi

Pese al momento incómodo, en otra secuencia en zona mixta sí se lograron sacar unas palabras por el capitán argentino y la posibilidad de medirse en la competición. "¿Enfrentarnos en un Mundial? Esta cuestión no tiene mucho sentido... Pero vale, sería 'top'. Yo estaba centrado en el partido de hoy. Ganamos, pude marcar y seguimos a lo nuestro. Estoy contento".

La jornada del portugués fue histórica entre tantas cosas porque se convirtió en el único jugador en haber marcado en seis Copas del Mundo desde Alemania 2006 hasta esta edición en 2026.

Finalmente, hay que decir que el próximo partido de Cristiano Ronaldo y su Portugal está programado para el sábado 27 de junio, previsto ante el combinado colombiano para cerrar su participación en el grupo.