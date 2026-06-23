Mundial 2026: FIFA evalúa mantener las polémicas pausas de hidratación en el futuro

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A pesar de las críticas por las constantes interrupciones, la FIFA está considerando mantener las pausas de hidratación en futuras Copas del Mundo. Gianni Infantino, presidente del máximo ente del fútbol mundial, defendió esta iniciativa implementada a mitad de cada tiempo.

El mandatario argumentó que estas breves paradas podrían estar elevando el nivel de entretenimiento para los aficionados. Infantino aseguró que evaluarán el impacto real de la medida basándose en la experiencia de este torneo antes de tomar una decisión.

Frente a quienes acusan que es una imitación de los tiempos muertos estadounidenses, su postura es muy clara. Infantino señaló que permitir a los entrenadores ajustar tácticas y a los jugadores tomar aire favorece directamente al espectáculo en la cancha.

El espectáculo no se detiene

En declaraciones a la cadena SNTV, el presidente destacó que el descanso permite a los futbolistas mantener una intensidad nunca antes vista. Según su análisis, esta pausa ayuda a que los equipos puedan atacar con gran energía hasta el último segundo del encuentro.

El actual formato de 48 selecciones ha silenciado los temores sobre una posible baja en la calidad del torneo. Las brillantes actuaciones de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland han mantenido la competición en un nivel excepcional.

Además de un ritmo récord de goles, el certamen ha regalado grandes sorpresas con debutantes como Cabo Verde y Curazao. Sin embargo, la obligación de detener el reloj en todos los partidos, incluso en estadios climatizados como el de Atlanta, generó fuertes abucheos.

Justicia deportiva en el campo

Ante el evidente descontento de la afición en recintos techados, Infantino justificó la medida apelando a la equidad competitiva. Explicó que aplicar las pausas únicamente en ciudades con calor extremo crearía una disparidad injusta entre los distintos equipos participantes.

"Si usáramos las pausas solo donde hace demasiado calor, daríamos ventaja o desventaja a ciertos entrenadores", detalló el presidente de la FIFA. De esta manera, todos los estrategas tienen la misma oportunidad de reunir a sus jugadores e influir en el desarrollo del juego.

La uniformidad de este reglamento busca que las condiciones tácticas sean exactamente iguales para todos los competidores. Así, el organismo intenta equilibrar la balanza en una Copa del Mundo con sedes que presentan climas sumamente contrastantes.

El tema económico bajo la lupa

Otro de los puntos más criticados ha sido la sospecha de que estas interrupciones buscan engrosar las arcas del organismo rector. Muchos aficionados sugirieron que los minutos de hidratación eran una excusa perfecta para insertar más espacios publicitarios en televisión.

No obstante, Infantino fue categórico al desmentir que la FIFA esté obteniendo ganancias adicionales por este concepto. Aclaró que los contratos de transmisión se firmaron mucho antes de que se aprobara la inclusión de estas nuevas pausas.

"Quizás las cadenas de televisión ganen más dinero con esto, y eso es estupendo para ellas", reconoció abiertamente el dirigente suizo. Sin embargo, reiteró con firmeza que la FIFA no está generando ningún tipo de ingreso económico extra a raíz de esta regla.