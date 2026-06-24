¡Insólito! Brujo de Ghana lanza hechizo a Harry Kane en el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Después de un estrenó increíble con par de goles contra Croacia, Harry Kane se fue en blanco en su segundo presentación en el Mundial 2026, donde Inglaterra no puedo aprovechar su favoritismo tras sufrir un amargo empate sin goles ante Ghana, en la jornada de este martes 23 de junio.

De hecho, el delantero tuvo una ocasión en la segunda mitad del partido que pudo sentenciar las acciones, pero falló frente al arco de forma insólita. En el país africano celebró en grande la igualad sin anotaciones en el compromiso para quedarse empatados en la cima del Grupo L y jugarse el primer lugar en la última jornada de la fase de grupos.

La paridad sin anotaciones provocó que volviera a hacerse viral el nombre de Nana Kwaku, un conocido curandero ghanés que tiempo atrás aseguró estar trabajando en un “embrujo” para frenar al delantero inglés Harry Kane. Tras el discreto desempeño del atacante, muchos aficionados recordaron aquellas declaraciones y las relacionaron de manera anecdótica con el resultado del encuentro.

La brujería que recibió Harry Kane contra Ghana

Nana Kwaku había afirmado públicamente que conocía la forma de neutralizar a Kane gracias a sus supuestas habilidades espirituales. Incluso señaló que no deseaba causarle una lesión grave, sino únicamente impedir que pudiera rendir al máximo nivel frente a Ghana. Aunque no existe evidencia de que tales prácticas tengan efecto real en el deporte, sus palabras volvieron a circular en redes sociales después del partido.

Las supersticiones y rituales forman parte de algunas tradiciones populares en el país africano, algo que también quedó reflejado durante el encuentro anterior ante Panamá. Durante la transmisión televisiva, las cámaras captaron a un aficionado ghanés realizando un peculiar ritual con un polvo blanco mientras otros seguidores lo animaban desde las gradas.

La escena se volvió rápidamente viral y muchos aficionados la interpretaron como una especie de amuleto o “hechizo” para ayudar a su selección. Curiosamente, Ghana terminó ganando aquel partido por la mínima diferencia con un gol en los minutos finales, lo que alimentó aún más las bromas y comentarios sobre las supersticiones que rodean al combinado africano durante esta Copa del Mundo.